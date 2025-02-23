Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Для Украины массированные атаки не новость. К каждой тревоге нужно серьезно относиться. Действия противника отслеживаются. Об этом журналисту УНН сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя возможную атаку рф 24 февраля.

Юсов прокомментировал, есть ли риск, что завтра, или сегодня ночью будет массированная атака рф.

«Массированная атака для Украины не новость начиная с 24 февраля 2022 года. Каждая тревога серьезная и к ней нужно ответственно относиться. Что касается действий противника, то безусловно они отслеживаются и вся информация есть и Силы безопасности и обороны готовятся», - сказал Юсов.

Дополнение

Накануне третьей годовщины вторжения рф атаковала Украину 267 дронами-камикадзе. За неделю враг выпустил около 1150 беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет.