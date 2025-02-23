У Києві лунають вибухи: ППО знищує російські дрони

Пізно ввечері, 23 лютого, у Києві пролунали звуки вибухів. росіяни намагаються атакувати столицю дронами, працює протиповітряна оборона. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Київської міської військової адміністрації (КМВА) та мера української столиці.

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В неділю, 23 лютого, о 22:47 міська влада повідомила про роботу ППО.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки