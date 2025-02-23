У Києві лунають вибухи: ППО знищує російські дрони
Київ • УНН
Увечері 23 лютого в Києві зафіксовано рух ворожих БПЛА та роботу протиповітряної оборони. Дрони наближаються до центру міста з півдня та північного сходу.
Пізно ввечері, 23 лютого, у Києві пролунали звуки вибухів. росіяни намагаються атакувати столицю дронами, працює протиповітряна оборона. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Київської міської військової адміністрації (КМВА) та мера української столиці.
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В неділю, 23 лютого, о 22:47 міська влада повідомила про роботу ППО.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували, що в напрямку Києва з півдня та північного сходу летять ударні безпілотники росіян.
Підтвердив рух БпЛА та роботу ППО мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста. Перебувайте в укриттях", - закликав він.
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