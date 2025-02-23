В Киеве раздаются взрывы: ПВО уничтожает российские дроны

Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве раздались звуки взрывов. россияне пытаются атаковать столицу дронами, работает противовоздушная оборона. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации (КГВА) и мэра украинской столицы.

Детали

В воскресенье, 23 февраля, в 22:47 городские власти сообщили о работе ПВО.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности - говорится в заметке.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали, что в направлении Киева с юга и северо-востока летят ударные беспилотники россиян.

Подтвердил движение БпЛА и работу ПВО мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города. Находитесь в укрытиях", - призвал он.

Напомним

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

Глава ГУР раскрыл темпы продвижения россиян на фронте