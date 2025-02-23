В Киеве раздаются взрывы: ПВО уничтожает российские дроны
Киев • УНН
Вечером 23 февраля в Киеве зафиксировано движение вражеских БПЛА и работу противовоздушной обороны. Дроны приближаются к центру города с юга и северо-востока.
Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве раздались звуки взрывов. россияне пытаются атаковать столицу дронами, работает противовоздушная оборона. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации (КГВА) и мэра украинской столицы.
Детали
В воскресенье, 23 февраля, в 22:47 городские власти сообщили о работе ПВО.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности
Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали, что в направлении Киева с юга и северо-востока летят ударные беспилотники россиян.
Подтвердил движение БпЛА и работу ПВО мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города. Находитесь в укрытиях", - призвал он.
Напомним
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.
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