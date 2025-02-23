В Киеве раздаются взрывы: ПВО уничтожает российские дроны

ukenru
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
16:52 • 98896 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 104407 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
23 февраля, 14:41 • 112872 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 108921 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 107073 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 97040 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
23 февраля, 13:00 • 75705 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
23 февраля, 12:42 • 55171 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
23 февраля, 12:17 • 58884 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
23 февраля, 11:34 • 59632 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории

Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории

23 февраля, 13:42 • 51213 просмотра
Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

23 февраля, 13:44 • 60440 просмотра
Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

23 февраля, 13:47 • 59356 просмотра
Может стать переломным моментом: Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту с европейскими лидерами

Может стать переломным моментом: Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту с европейскими лидерами

23 февраля, 14:53 • 57026 просмотра
Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

23 февраля, 16:03 • 39825 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 180886 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 188066 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 164436 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 187408 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 183241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

18:58 • 23639 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 143389 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 126570 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 136515 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 174366 просмотра
Актуальное
В Киеве раздаются взрывы: ПВО уничтожает российские дроны

В Киеве раздаются взрывы: ПВО уничтожает российские дроны

Киев  •  УНН

 • 10521 просмотра

Read in English

Вечером 23 февраля в Киеве зафиксировано движение вражеских БПЛА и работу противовоздушной обороны. Дроны приближаются к центру города с юга и северо-востока.

Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве раздались звуки взрывов. россияне пытаются атаковать столицу дронами, работает противовоздушная оборона. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации (КГВА) и мэра украинской столицы.

Детали

В воскресенье, 23 февраля, в 22:47 городские власти сообщили о работе ПВО.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности

- говорится в заметке.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали, что в направлении Киева с юга и северо-востока летят ударные беспилотники россиян.

Подтвердил движение БпЛА и работу ПВО мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города. Находитесь в укрытиях", - призвал он.

Напомним

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

Глава ГУР раскрыл темпы продвижения россиян на фронте23.02.25, 14:52 • 16491 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы