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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава ГУР раскрыл темпы продвижения россиян на фронте

Глава ГУР раскрыл темпы продвижения россиян на фронте

Киев  •  УНН

 • 6919 просмотра

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что рф продолжает наступление, но не достигает поставленных целей. Ситуация на фронте остается под контролем, несмотря на имеющиеся проблемы с обеих сторон.

рф не отказывается от своей стратегической цели в войне, продвижение россиян на фронте есть, но темпы не такие, которые они ставили себе за цель. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

«рф не отказывается от своей стратегической цели и, к сожалению, надо будет с этим жить. То, что им это не удается, то это очевидно, поскольку сейчас уже почти 11 лет это все продолжается. Продвижение есть, но темпы не такие, которые они ставили себе за цель. Проблемы есть у них, проблемы есть и у нас, но не стоит впадать в панику - все идет еще более-менее контролируемо», - сказал Буданов.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россия стремится вытеснить украинские силы за пределы восточных и южных областей. Конечной целью врага остается захват всей Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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