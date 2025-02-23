Глава ГУР раскрыл темпы продвижения россиян на фронте

рф не отказывается от своей стратегической цели в войне, продвижение россиян на фронте есть, но темпы не такие, которые они ставили себе за цель. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

«рф не отказывается от своей стратегической цели и, к сожалению, надо будет с этим жить. То, что им это не удается, то это очевидно, поскольку сейчас уже почти 11 лет это все продолжается. Продвижение есть, но темпы не такие, которые они ставили себе за цель. Проблемы есть у них, проблемы есть и у нас, но не стоит впадать в панику - все идет еще более-менее контролируемо», - сказал Буданов.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россия стремится вытеснить украинские силы за пределы восточных и южных областей. Конечной целью врага остается захват всей Украины.