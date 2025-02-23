росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський

Кінцева мета росіян у цій війні - захоплення всієї України, але станом на зараз вони прагнуть відтіснити Сили оборони за межі східних і південних областей і вийти на їх адмінкордони. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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Сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян - захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Прагнуть вони вже це не один рік. Через три роки повномасштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими, що не дозволяє російському керівництву оголосити так звану перемогу. Наше завдання воювати і бити ворога, і ми виконуємо це завдання - сказав Сирський.

Доповнення

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. Так, за минулу добу, 22 лютого, відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога.