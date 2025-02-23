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05:23 • 19304 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123720 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183289 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147652 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139074 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117473 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108080 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142513 перегляди

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росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський

росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський

Київ • УНН

 • 20071 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що росія прагне витіснити українські сили за межі східних та південних областей. Кінцевою метою ворога залишається захоплення всієї України.

Кінцева мета росіян у цій війні - захоплення всієї України, але станом на зараз вони прагнуть відтіснити Сили оборони за межі східних і південних областей і вийти на їх адмінкордони. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян - захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Прагнуть вони вже це не один рік. Через три роки повномасштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими, що не дозволяє російському керівництву оголосити так звану перемогу. Наше завдання воювати і бити ворога, і ми виконуємо це завдання

- сказав Сирський.

Доповнення 

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. Так, за минулу добу, 22 лютого, відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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