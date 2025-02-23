Понад тисячу загарбників та десятки артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати росії на фронті

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. Так, за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 867180 (+1180) осіб ліквідовано

танків ‒ 10168 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12)

артилерійських систем ‒ 23582 (+54)

РСЗВ ‒ 1296 (+1)

засоби ППО ‒ 1081 (+1)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26428 (+117)

крилаті ракети ‒ 3064 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 38334 (+91)

спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

В неділю, 23 лютого в міноборони рф повідомили про знищення 12 українських БпЛА системами ППО. 3 дрони нібито збито над Кримом, решту - над білгородською, орловською та курською областями.

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