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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122703 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182725 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147141 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138679 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117285 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107949 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141905 перегляди

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Понад тисячу загарбників та десятки артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати росії на фронті

Понад тисячу загарбників та десятки артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати росії на фронті

Київ • УНН

 • 29578 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Ліквідовано 1180 окупантів, знищено 7 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку противника.

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. Так, за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 867180 (+1180) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10168 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12)
        • артилерійських систем ‒ 23582 (+54)
          • РСЗВ ‒ 1296 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1081 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26428 (+117)
                    • крилаті ракети ‒ 3064 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 38334 (+91)
                            • спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)

                              Дані уточнюються.

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