Понад тисячу загарбників та десятки артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати росії на фронті
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Ліквідовано 1180 окупантів, знищено 7 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку противника.
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. Так, за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 867180 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10168 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12)
- артилерійських систем ‒ 23582 (+54)
- РСЗВ ‒ 1296 (+1)
- засоби ППО ‒ 1081 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26428 (+117)
- крилаті ракети ‒ 3064 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 38334 (+91)
- спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)
Дані уточнюються.
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