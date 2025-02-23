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05:23 • 20129 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123917 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183403 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147762 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139159 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117516 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108108 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103005 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142624 перегляди

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росіяни заявляють про знищення 12 українських дронів над Кримом та прикордонням

росіяни заявляють про знищення 12 українських дронів над Кримом та прикордонням

Київ • УНН

 • 101715 перегляди

міноборони рф повідомляє про знищення 12 українських БпЛА системами ППО. 3 дрони нібито збито над Кримом, решту - над білгородською, орловською та курською областями.

У міністерстві оборони російської федерації заявляють про знищення ввечері, 22 лютого, 12-ти українських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське оборонне відомство.

Деталі

За даними міноборони країни-агресора, черговими засобами ППО було знищено три українські дрони над територією АР Крим. Інші БпЛА нібито знешкодили над територією українського півострова та самої рф.

"З 20.50 до 22.25 мск черговими засобами ППО знищено дев'ять українських безпілотних літальних апаратів: шість БпЛА – над територією білгородської області та по одному БпЛА – над територіями Республіки Крим, орловської та курської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Київ у ніч на неділю, 23 лютого, зазнав масованої атаки з боку ворожих дронів. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Печерському районі столиці уламки російського БпЛА впали на відкритій території.

Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю21.02.25, 12:36 • 21669 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаТехнології
krymКрим
ukrainaУкраїна
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
kyivКиїв

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