росіяни заявляють про знищення 12 українських дронів над Кримом та прикордонням

У міністерстві оборони російської федерації заявляють про знищення ввечері, 22 лютого, 12-ти українських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське оборонне відомство.

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За даними міноборони країни-агресора, черговими засобами ППО було знищено три українські дрони над територією АР Крим. Інші БпЛА нібито знешкодили над територією українського півострова та самої рф.

"З 20.50 до 22.25 мск черговими засобами ППО знищено дев'ять українських безпілотних літальних апаратів: шість БпЛА – над територією білгородської області та по одному БпЛА – над територіями Республіки Крим, орловської та курської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Київ у ніч на неділю, 23 лютого, зазнав масованої атаки з боку ворожих дронів. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Печерському районі столиці уламки російського БпЛА впали на відкритій території.

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