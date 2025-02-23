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05:23 • 8789 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121658 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182185 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146634 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138287 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117079 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107806 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102971 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141345 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134255 перегляди

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Атака росіян по центру Києва: міська влада оновила інформацію про падіння уламків БпЛА

Атака росіян по центру Києва: міська влада оновила інформацію про падіння уламків БпЛА

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У ніч на 23 лютого Київ зазнав масованої атаки російських дронів. Уламки БпЛА впали на відкритій території в Печерському районі, пошкоджено вікна нежитлової будівлі, постраждалих немає.

Київ у ніч на неділю, 23 лютого, зазнав масованої атаки з боку ворожих дронів. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Печерському районі столиці уламки російського БпЛА впали на відкритій території.

"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих. Загроза залишається", - написав Ткаченко.

Його інформацію підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

  У столиці гучно. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях

- попередив мер Києва.

У Повітряних силах ЗСУ також заявили про небезпеку для мешканців столиці.

 "Перебувайте в укриттях! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з північного сходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

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Один загиблий, важкопоранені, пожежа: наслідки удару по Кривому Рогу22.02.25, 23:43 • 27072 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
vitalii-klychkoВіталій Кличко
odesaОдеса
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