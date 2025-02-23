Атака росіян по центру Києва: міська влада оновила інформацію про падіння уламків БпЛА
Київ • УНН
У ніч на 23 лютого Київ зазнав масованої атаки російських дронів. Уламки БпЛА впали на відкритій території в Печерському районі, пошкоджено вікна нежитлової будівлі, постраждалих немає.
Київ у ніч на неділю, 23 лютого, зазнав масованої атаки з боку ворожих дронів. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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За його словами, у Печерському районі столиці уламки російського БпЛА впали на відкритій території.
"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих. Загроза залишається", - написав Ткаченко.
Його інформацію підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.
У столиці гучно. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях
У Повітряних силах ЗСУ також заявили про небезпеку для мешканців столиці.
"Перебувайте в укриттях! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з північного сходу", - йдеться у повідомленні.
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Ввечері у суботу, 22 лютого, російські окупанти завдали удару по Одесі. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок удару сталося загорання приватного будинку, постраждало три людини.
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