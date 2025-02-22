Один загиблий, важкопоранені, пожежа: наслідки удару по Кривому Рогу
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинув один чоловік. Ще дві жінки отримали поранення, одна з них у важкому стані.
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу помер чоловік, є важкопоранені. Міська влада повідомила також про пожежу. Про це інформує голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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В суботу, 22 лютого, о 22:40 Сергій Лисак написав, що російська армія атакувала Кривий Ріг.
російська армія атакувала Кривий Ріг. Попередньо, пошкоджена цивільна інфраструктура
Пізніше він уточнив, що через ракетний удар у Кривому двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані. Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт.
О 23:37 очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про смерть одного з постраждалих.
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За словами чиновника, також госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані.
"Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно", - додав Сергій Лисак.
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