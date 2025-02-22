Атака FPV-дрона на цивільне авто у Покровську: є загиблий та поранений

Армія рф атакувала FPV-дроном цивільне авто у Покровську, одна людина загинула, ще одна - поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Росіяни знову атакували FPV-дроном цивільне авто. Загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення — його доставили в лікарню. Ще двоє пасажирів машини не потребують медичної допомоги - повідомив Філашкін.

Крім того, за словами Філашкіна, під обстріл потрапив Слов'янськ — там пошкоджено нежитлові приміщення і приватні будинки.

Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань