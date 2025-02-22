Атака FPV-дрона на цивільне авто у Покровську: є загиблий та поранений
Київ • УНН
У Покровську російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік та поранено 56-річного. В Слов'янську пошкоджено нежитлові приміщення та приватні будинки.
Армія рф атакувала FPV-дроном цивільне авто у Покровську, одна людина загинула, ще одна - поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Росіяни знову атакували FPV-дроном цивільне авто. Загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення — його доставили в лікарню. Ще двоє пасажирів машини не потребують медичної допомоги
Крім того, за словами Філашкіна, під обстріл потрапив Слов'янськ — там пошкоджено нежитлові приміщення і приватні будинки.
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