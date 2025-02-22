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15 березня, 19:03 • 118711 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177127 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143969 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135952 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115788 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107150 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102648 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139106 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133534 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127986 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Атака FPV-дрона на цивільне авто у Покровську: є загиблий та поранений

Атака FPV-дрона на цивільне авто у Покровську: є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 27431 перегляди

У Покровську російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік та поранено 56-річного. В Слов'янську пошкоджено нежитлові приміщення та приватні будинки.

Армія рф атакувала FPV-дроном цивільне авто у Покровську, одна людина загинула, ще одна - поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Росіяни знову атакували FPV-дроном цивільне авто. Загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення — його доставили в лікарню. Ще двоє пасажирів машини не потребують медичної допомоги 

- повідомив Філашкін.

Крім того, за словами Філашкіна, під обстріл потрапив Слов'янськ — там пошкоджено нежитлові приміщення і приватні будинки.

Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань21.02.25, 17:58 • 25079 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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