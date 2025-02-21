Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань

Внаслідок нічних ударів по Донеччині загинула одна людина, ще дев’ять отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок ударів по півночі Донеччини - написав Філашкін.

Він зазначив, що у Слов’янську внаслідок обстрілу постраждали семеро людей віком від 51 до 83 років, а також були пошкоджені 62 приватні будинки та адмінбудівля.

У Краматорську поранено чоловіка 39 років, зруйновано 46 будинків та два автомобілі.

Філашкін також додав, що у Никанорівці Миколаївської громади загинула одна людина, ще одна отримала поранення, а будинок був зруйнований.

Він закликав мешканців Донеччини не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватися.

Нагадаємо

У Донецькій області ще 24 січня розпочали примусову евакуацію родин із дітьми з Комарської та Криворізької громад, де залишалися 76 і 34 дитини відповідно.