Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань

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05:23 • 8033 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121539 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182129 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146580 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138248 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117055 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107786 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141290 перегляди

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Внаслідок нічних обстрілів Донецької області загинула одна людина, дев'ять отримали поранення. Пошкоджено понад 100 будинків у Слов'янську, Краматорську та Никанорівці.

Внаслідок нічних ударів по Донеччині загинула одна людина, ще дев’ять отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН

Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок ударів по півночі Донеччини 

- написав Філашкін.

Він зазначив, що у Слов’янську внаслідок обстрілу постраждали семеро людей віком від 51 до 83 років, а також були пошкоджені 62 приватні будинки та адмінбудівля.

У Краматорську поранено чоловіка 39 років, зруйновано 46 будинків та два автомобілі.

Філашкін також додав, що у Никанорівці Миколаївської громади загинула одна людина, ще одна отримала поранення, а будинок був зруйнований.

Він закликав мешканців Донеччини не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватися.

Нагадаємо

У Донецькій області ще 24 січня розпочали примусову евакуацію родин із дітьми з Комарської та Криворізької громад, де залишалися 76 і 34 дитини відповідно. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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