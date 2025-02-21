Ночные удары по Донецкой области: количество пострадавших и масштабы разрушений

В результате ночных ударов по Донецкой области погиб один человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 9 ранены в результате ударов по северу Донецкой области - написал Филашкин.

Он отметил, что в Славянске в результате обстрела пострадали семь человек в возрасте от 51 до 83 лет, а также были повреждены 62 частных дома и админздание.

В Краматорске ранен мужчина 39 лет, разрушено 46 домов и два автомобиля.

Филашкин также добавил, что в Никаноровке Николаевской общины погиб один человек, еще один получил ранения, а дом был разрушен.

Он призвал жителей Донецкой области не подвергать себя смертельной опасности и эвакуироваться.

Напомним

В Донецкой области еще 24 января начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Комарской и Криворожской громад, где оставались 76 и 34 ребенка соответственно.