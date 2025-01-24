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На Донеччині розпочато примусову евакуацію родин з дітьми із двох громад - Філашкін

Київ • УНН

 • 30753 перегляди

У Донецькій області розпочато примусову евакуацію родин з дітьми з Комарської та Криворізької громад. У цих населених пунктах залишається 110 дітей, яких необхідно евакуювати через посилення обстрілів.

У Донецькій області розпочато примусову евакуацію родин із дітьми з Комарської та Криворізької громад, де залишаються 76 і 34 дитини відповідно. Рішення ухвалено через посилення обстрілів, що загрожують життю мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Прийняли рішення почати обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми з населених пунктів Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта Комарської громади та сіл Василівка, Гуліве, Кам’янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр’ївка Криворізької громади,

- зазначив Філашкін.

За його словами, наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, а у Криворізькій - 34. Він закликав батьків відповідально поставитися до евакуації, наголошуючи на тому, що діти повинні жити у мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів. Філашкін додав, що евакуація — це складний процес, проте вона рятує життя мешканцям і їхнім рідним.

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Юлія Гаврилюк

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