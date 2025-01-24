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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области начата принудительная эвакуация семей с детьми из двух громад - Филашкин

В Донецкой области начата принудительная эвакуация семей с детьми из двух громад - Филашкин

Киев  •  УНН

 • 11121 просмотра

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В Донецкой области начата принудительная эвакуация семей с детьми из Комарской и Криворожской громад. В этих населенных пунктах остается 110 детей, которых необходимо эвакуировать из-за усиления обстрелов.

В Донецкой области начата принудительная эвакуация семей с детьми из Комарской и Криворожской громад, где остаются 76 и 34 ребенка соответственно. Решение принято из-за усиления обстрелов, угрожающих жизни мирных жителей. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Приняли решение начать обязательную эвакуацию в принудительный способ семей с детьми из населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Бурлацкое, Вольное Поле, Грушевское, Запорожье, Зеленый Гай, Звезда, Комар, Мирное, Новоочеретоватое, Новохатское, Перестройка, Привольное, Поддубное, Толстой, Шевченко, Ялта Комарской громады и сел Васильевка, Гулевое, Каменка, Лиман, Мирное, Новоалександровка, Шиловка, Юрьевка Криворожской громады,

- отметил Филашкин.

По его словам, сейчас в Комарской громаде остается 76 детей, а в Криворожской - 34. Он призвал родителей ответственно отнестись к эвакуации, подчеркивая, что дети должны жить в мире и спокойствии, а не прятаться от обстрелов. Филашкин добавил, что эвакуация - это сложный процесс, однако она спасает жизни жителям и их родным.

Ранее

В Купянском районе на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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