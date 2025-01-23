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На Харківщині розширили зону евакуації: скільки дітей мають вивезти з Куп'янщини

На Харківщині розширили зону евакуації: скільки дітей мають вивезти з Куп'янщини

Київ • УНН

 • 23775 перегляди

У Куп'янському районі розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми з 16 населених пунктів. Планується вивезти 267 дітей із 164 родин через посилені ворожі обстріли.

У Куп'янському районі на Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми з населених пунктів Куп‘янського району. На Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 4 населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад

- написав Синєгубов.

Як повідомляється, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин, у населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей з 108 родинами. Загалом з 16 населених пунктів мають вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами.

"Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій", – зазначив Синєгубов. 

Наразі, як повідомили в ОВА, відповідні служби вже визначили маршрути евакуації та місця тимчасового проживання людей. 

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Минулої ночі сили ППО відпрацювали по 6 ударним БпЛА "Shahed". Також ворог застосував проти цивільного населення 3 FPV-дрони та 1 КАБ. Внаслідок атак минулої доби на Харківщині пошкоджено близько 50 приватних житлових будинків – вибиті вікна, вхідні групи, пошкоджено фасади та покрівлю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
kharkivХарків

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