В Харьковской области расширили зону эвакуации: сколько детей должны вывезти из Купянщины

В Купянском районе на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Купянского района. На Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 4 населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашевской громад - написал Синегубов.

Как сообщается, в определенных селах Великобурлукской громады проживает 90 детей из 56 семей, в населенных пунктах Кондрашевской громады подлежат эвакуации 177 детей с 108 семьями. Всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.

"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - отметил Синегубов.

Сейчас, как сообщили в ОВА, соответствующие службы уже определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Прошлой ночью силы ПВО отработали по 6 ударным БпЛА "Shahed". Также враг применил против гражданского населения 3 FPV-дрона и 1 КАБ. В результате атак за прошедшие сутки на Харьковщине повреждено около 50 частных жилых домов - выбиты окна, входные группы, повреждены фасады и кровля.