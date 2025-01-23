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В Харьковской области расширили зону эвакуации: сколько детей должны вывезти из Купянщины

В Харьковской области расширили зону эвакуации: сколько детей должны вывезти из Купянщины

Киев  •  УНН

 • 9074 просмотра

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В Купянском районе расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из 16 населенных пунктов. Планируется вывезти 267 детей из 164 семей из-за усиленных вражеских обстрелов.

В Купянском районе на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Купянского района. На Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 4 населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашевской громад

- написал Синегубов.

Как сообщается, в определенных селах Великобурлукской громады проживает 90 детей из 56 семей, в населенных пунктах Кондрашевской громады подлежат эвакуации 177 детей с 108 семьями. Всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.

"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - отметил Синегубов. 

Сейчас, как сообщили в ОВА, соответствующие службы уже определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей. 

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Прошлой ночью силы ПВО отработали по 6 ударным БпЛА "Shahed". Также враг применил против гражданского населения 3 FPV-дрона и 1 КАБ. В результате атак за прошедшие сутки на Харьковщине повреждено около 50 частных жилых домов - выбиты окна, входные группы, повреждены фасады и кровля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
kharkivХарьков

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