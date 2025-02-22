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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник
12:08 • 46791 просмотра

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
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Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 125954 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 134971 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака FPV-дрона на гражданское авто в Покровске: есть погибший и раненый

Атака FPV-дрона на гражданское авто в Покровске: есть погибший и раненый

Киев  •  УНН

 • 2579 просмотра

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В Покровске российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погиб 53-летний мужчина и ранен 56-летний. В Славянске повреждены нежилые помещения и частные дома.

Армия рф атаковала FPV-дроном гражданское авто в Покровске, один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Россияне снова атаковали FPV-дроном гражданское авто. Погиб 53-летний мужчина, а 56-летний получил ранения - его доставили в больницу. Еще двое пассажиров машины не нуждаются в медицинской помощи 

- сообщил Филашкин.

Кроме того, по словам Филашкина, под обстрел попал Славянск - там повреждены нежилые помещения и частные дома.

Ночные удары по Донецкой области: количество пострадавших и масштабы разрушений21.02.25, 17:58 • 22845 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
donetskДонецк

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