Атака FPV-дрона на гражданское авто в Покровске: есть погибший и раненый
Киев • УНН
В Покровске российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погиб 53-летний мужчина и ранен 56-летний. В Славянске повреждены нежилые помещения и частные дома.
Армия рф атаковала FPV-дроном гражданское авто в Покровске, один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Россияне снова атаковали FPV-дроном гражданское авто. Погиб 53-летний мужчина, а 56-летний получил ранения - его доставили в больницу. Еще двое пассажиров машины не нуждаются в медицинской помощи
Кроме того, по словам Филашкина, под обстрел попал Славянск - там повреждены нежилые помещения и частные дома.
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