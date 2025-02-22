Атака FPV-дрона на гражданское авто в Покровске: есть погибший и раненый

Армия рф атаковала FPV-дроном гражданское авто в Покровске, один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Россияне снова атаковали FPV-дроном гражданское авто. Погиб 53-летний мужчина, а 56-летний получил ранения - его доставили в больницу. Еще двое пассажиров машины не нуждаются в медицинской помощи - сообщил Филашкин.

Кроме того, по словам Филашкина, под обстрел попал Славянск - там повреждены нежилые помещения и частные дома.

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