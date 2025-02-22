Один погибший, тяжелораненые, пожар: последствия удара по Кривому Рогу
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погиб один человек. Еще две женщины получили ранения, одна из них в тяжелом состоянии.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу умер мужчина, есть тяжелораненые. Городские власти сообщили также о пожаре. Об этом информирует председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В субботу, 22 февраля, в 22:40 Сергей Лысак написал, что российская армия атаковала Кривой Рог.
российская армия атаковала Кривой Рог. Предварительно, повреждена гражданская инфраструктура
Позже он уточнил, что из-за ракетного удара в Кривом двое пострадавших. Один из них - в тяжелом состоянии. Возник пожар. Изуродованный инфраструктурный объект.
В 23:37 глава Днепропетровской ОГА сообщил о смерти одного из пострадавших.
В больнице скончался мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Искренние соболезнования близким...
По словам чиновника, также госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии.
"Еще одна пострадавшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", - добавил Сергей Лысак.
Атака FPV-дрона на гражданское авто в Покровске: есть погибший и раненый22.02.25, 16:35 • 20517 просмотров