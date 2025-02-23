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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

Киев  •  УНН

 • 3242 просмотра

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В ночь на 23 февраля Киев подвергся массированной атаке российских дронов. Обломки БпЛА упали на открытой территории в Печерском районе, повреждены окна нежилого здания, пострадавших нет.

Киев в ночь на воскресенье, 23 февраля, подвергся массированной атаке со стороны вражеских дронов. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Печерском районе столицы обломки российского БпЛА упали на открытой территории.

"Повреждены окна в нежилом здании рядом, обошлось без пострадавших. Угроза остается", - написал Ткаченко.

Его информацию подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

  В столице шумно. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях

- предупредил мэр Киева.

В Воздушных силах ВСУ также заявили об опасности для жителей столицы.

 "Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с северо-востока", - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером в субботу, 22 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате удара произошло возгорание частного дома, пострадало три человека.

Один погибший, тяжелораненые, пожар: последствия удара по Кривому Рогу22.02.25, 23:43 • 8365 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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