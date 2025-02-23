Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

Киев в ночь на воскресенье, 23 февраля, подвергся массированной атаке со стороны вражеских дронов. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Печерском районе столицы обломки российского БпЛА упали на открытой территории.

"Повреждены окна в нежилом здании рядом, обошлось без пострадавших. Угроза остается", - написал Ткаченко.

Его информацию подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

В столице шумно. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях - предупредил мэр Киева.



В Воздушных силах ВСУ также заявили об опасности для жителей столицы.

"Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с северо-востока", - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером в субботу, 22 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате удара произошло возгорание частного дома, пострадало три человека.

Один погибший, тяжелораненые, пожар: последствия удара по Кривому Рогу