россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

В министерстве обороны российской федерации заявляют об уничтожении вечером, 22 февраля, 12-ти украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Детали

По данным минобороны страны-агрессора, очередными средствами ПВО были уничтожены три украинских дрона над территорией АР Крым. Другие БпЛА якобы обезвредили над территорией украинского полуострова и самой рф.

"С 20.50 до 22.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией белгородской области и по одному БПЛА - над территориями Республики Крым, орловской и курской областей", - говорится в сообщении.

Напомним

Киев в ночь на воскресенье, 23 февраля, подвергся массированной атаке со стороны вражеских дронов. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в Печерском районе столицы обломки российского БПЛА упали на открытой территории.

Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку