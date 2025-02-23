россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем
Киев • УНН
минобороны рф сообщает об уничтожении 12 украинских БпЛА системами ПВО. 3 дрона якобы сбиты над Крымом, остальные - над Белгородской, орловской и курской областями.
В министерстве обороны российской федерации заявляют об уничтожении вечером, 22 февраля, 12-ти украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское оборонное ведомство.
Детали
По данным минобороны страны-агрессора, очередными средствами ПВО были уничтожены три украинских дрона над территорией АР Крым. Другие БпЛА якобы обезвредили над территорией украинского полуострова и самой рф.
"С 20.50 до 22.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией белгородской области и по одному БПЛА - над территориями Республики Крым, орловской и курской областей", - говорится в сообщении.
Напомним
Киев в ночь на воскресенье, 23 февраля, подвергся массированной атаке со стороны вражеских дронов. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в Печерском районе столицы обломки российского БПЛА упали на открытой территории.
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