Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку

Правительство ставит перед собой задачу довести собственное производство оружия как минимум до половины от потребности, тогда как сейчас эта цифра - около трети. Производство беспилотников в Украине в январе выросло в 10 раз по сравнению с прошлогодними показателями, и еще почти 8 млрд грн направляется на закупку дронов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в Telegram, пишет УНН.

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«В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года», - отметил Шмыгаль.

За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии, по его данным, увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза.

«При этом мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. Задача, которую ставит правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия по меньшей мере до половины от имеющейся сейчас потребности. Чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия», - указал Шмыгаль.

«Сегодня правительство принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки», - написал Шмыгаль.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Госспецсвязи направлен образованный на начало года остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 7 млрд 926 млн 278,076 тыс. грн для закупки в 2025 году «специальной техники и оборудования для сил безопасности и обороны Украины».

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