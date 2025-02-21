Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку
Киев • УНН
Производство беспилотников в Украине в январе выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Правительство выделяет дополнительные 7,9 млрд грн на закупку дронов через Госспецсвязь.
Правительство ставит перед собой задачу довести собственное производство оружия как минимум до половины от потребности, тогда как сейчас эта цифра - около трети. Производство беспилотников в Украине в январе выросло в 10 раз по сравнению с прошлогодними показателями, и еще почти 8 млрд грн направляется на закупку дронов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в Telegram, пишет УНН.
Детали
«В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года», - отметил Шмыгаль.
За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии, по его данным, увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза.
«При этом мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. Задача, которую ставит правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия по меньшей мере до половины от имеющейся сейчас потребности. Чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия», - указал Шмыгаль.
«Сегодня правительство принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки», - написал Шмыгаль.
Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Госспецсвязи направлен образованный на начало года остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 7 млрд 926 млн 278,076 тыс. грн для закупки в 2025 году «специальной техники и оборудования для сил безопасности и обороны Украины».
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