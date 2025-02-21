Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку

ukenru
Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
10:43 • 3927 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
10:20 • 19695 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
10:19 • 44158 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
09:19 • 70930 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
08:35 • 32221 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 114750 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135024 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
20 февраля, 13:25 • 201535 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
20 февраля, 12:09 • 148392 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
20 февраля, 11:49 • 139702 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обнаружена угроза ракетного удара с юга - ПС

Обнаружена угроза ракетного удара с юга - ПС

21 февраля, 02:32 • 125740 просмотра
Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

21 февраля, 04:26 • 125959 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

07:29 • 119443 просмотра
Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

07:32 • 34348 просмотра
В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

07:53 • 54564 просмотра
публикации
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

10:38 • 10522 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

10:19 • 44207 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 201537 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 181455 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 178618 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

07:29 • 119443 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 113525 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 114639 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

20 февраля, 14:50 • 115792 просмотра
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

20 февраля, 14:17 • 117411 просмотра
Актуальное
Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку

Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку

Киев  •  УНН

 • 1282 просмотра

Read in English

Производство беспилотников в Украине в январе выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Правительство выделяет дополнительные 7,9 млрд грн на закупку дронов через Госспецсвязь.

Правительство ставит перед собой задачу довести собственное производство оружия как минимум до половины от потребности, тогда как сейчас эта цифра - около трети. Производство беспилотников в Украине в январе выросло в 10 раз по сравнению с прошлогодними показателями, и еще почти 8 млрд грн направляется на закупку дронов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в Telegram, пишет УНН.

Детали

«В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года», - отметил Шмыгаль.

За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии, по его данным, увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза. 

«При этом мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. Задача, которую ставит правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия по меньшей мере до половины от имеющейся сейчас потребности. Чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия», - указал Шмыгаль.

«Сегодня правительство принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки», - написал Шмыгаль.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Госспецсвязи направлен образованный на начало года остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 7 млрд 926 млн 278,076 тыс. грн для закупки в 2025 году «специальной техники и оборудования для сил безопасности и обороны Украины». 

Украина имеет дроны с дальностью 1800 км и разрабатывает перехватчики "шахедов" - Федоров02.12.24, 11:52 • 49808 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат

Обратиться по вопросам размещения рекламы