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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина имеет дроны с дальностью 1800 км и разрабатывает перехватчики "шахедов" - Федоров

Украина имеет дроны с дальностью 1800 км и разрабатывает перехватчики "шахедов" - Федоров

Киев  •  УНН

 • 4641 просмотра

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Федоров сообщил о наличии в Украине ударных БПЛА с дальностью до 1800 км. Украина заключила контракт на 1,6 млн дронов и разрабатывает перехватчики иранских БПЛА.

На фоне того, что рф запускает тысячи беспилотников дальнего радиуса действия ежемесячно, пытаясь истощить силы ПВО Украины, ВСУ использует беспилотники-приманки, ударные беспилотники, а также разрабатывает перехватчики ударных БПЛА захватчиков. Заключен контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников. 

Про це повідомив Михайло Федоров — віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, передає УНН із посиланням на Рейтер.

детали

Россия улучшила мониторинг запусков (украинских) беспилотников, быстро реагируя и нацеливаясь на места запуска. Эти нюансы требуют постоянного изменения способа запуска и связи

- подчеркнул Федоров. 

Вице-премьер-министр заявил, что Украина имеет ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км.

 также Федоров подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников дальнего радиуса действия типа "Шахид", которые Россия использует для ночных атак на украинские города.

Есть определенные испытания определенных компаний, которые производят ... самолеты, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать "Шахеды", но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты

- сказал он.
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По его словам, в этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников, из которых было поставлено 1,3 миллиона, включая недорогие беспилотники с видом от первого лица (FPV), которые имеют камеры, позволяющие удаленным пилотам направлять их к целям.

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины и Netpeak Group сапустили бесплатный курс "от начинающего до эксперта в ИИ". Курс учит использовать ИИ для создания текстов, изображений и решения задач на реальных кейсах.

«Можем поражать цели на 2000 км": разведчики рассказали о новых дронах украинского производства25 нояб. 2024, 10:24 • 13709 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
reutersReuters
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