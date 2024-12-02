Украина имеет дроны с дальностью 1800 км и разрабатывает перехватчики "шахедов" - Федоров

На фоне того, что рф запускает тысячи беспилотников дальнего радиуса действия ежемесячно, пытаясь истощить силы ПВО Украины, ВСУ использует беспилотники-приманки, ударные беспилотники, а также разрабатывает перехватчики ударных БПЛА захватчиков. Заключен контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников.

Про це повідомив Михайло Федоров — віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, передає УНН із посиланням на Рейтер.

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Россия улучшила мониторинг запусков (украинских) беспилотников, быстро реагируя и нацеливаясь на места запуска. Эти нюансы требуют постоянного изменения способа запуска и связи

Вице-премьер-министр заявил, что Украина имеет ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км.

также Федоров подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников дальнего радиуса действия типа "Шахид", которые Россия использует для ночных атак на украинские города.

Есть определенные испытания определенных компаний, которые производят ... самолеты, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать "Шахеды", но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты