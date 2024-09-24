Мінцифри запустило безоплатний курс із навчання користування ШІ - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України спільно із Netpeak Group запустили безоплатний курс "Від початківця до експерта в ШІ". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Разом з Netpeak Group запустили безоплатний курс "Від початківця до експерта в ШІ", на ньому навчитеся використовувати ШІ, щоб написати текст, створити зображення, розвʼязати математичну задачу тощо. Навчання на курсі відбувається на реальних кейсах - учасники створюють пісні, пишуть тексти, доглядають за рослинами та навіть ремонтують зламані прилади за допомогою штучного інтелекту