Мінцифри запустило безоплатний курс із навчання користування ШІ - Федоров
Київ • УНН
Міністерство цифрової трансформації України та Netpeak Group запустили безоплатний курс "Від початківця до експерта в ШІ". Курс навчає використовувати ШІ для створення текстів, зображень та розв'язання задач на реальних кейсах.
Міністерство цифрової трансформації України спільно із Netpeak Group запустили безоплатний курс "Від початківця до експерта в ШІ". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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Разом з Netpeak Group запустили безоплатний курс "Від початківця до експерта в ШІ", на ньому навчитеся використовувати ШІ, щоб написати текст, створити зображення, розвʼязати математичну задачу тощо. Навчання на курсі відбувається на реальних кейсах - учасники створюють пісні, пишуть тексти, доглядають за рослинами та навіть ремонтують зламані прилади за допомогою штучного інтелекту
Міністр зазначив, що штучний інтелект - це тренд, який інтегрують уряди та великі технологічні компанії. ШІ стає геймчейнджером, як смартфони чи бездротовий інтернет декілька років тому.
У Мінцифри ми також тримаємо АІ у фокусі та плануємо впровадити його в ключові державні проєкти й цифрові продукти. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, штучний інтелект вплине майже на 40% робочих місць у всьому світі, тому краще почати працювати з ним уже зараз. ШІ допоможе оптимізувати роботу та прискорити виконання рутинних завдань
Долучитися до курсу можна за посиланням.
Нагадаємо
Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.