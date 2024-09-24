Минцифры запустило безвозмездный курс по обучению пользованию ИИ - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Netpeak Group запустили бесплатный курс "От начинающего до эксперта в ИИ". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Вместе с Netpeak Group запустили бесплатный курс "От начинающего до эксперта в ИИ", на нем научитесь использовать ИИ, чтобы написать текст, создать изображение, решить математическую задачу и так далее. Обучение на курсе происходит на реальных кейсах - участники создают песни, пишут тексты, ухаживают за растениями и даже ремонтируют сломанные приборы с помощью искусственного интеллекта

Министр отметил, что искусственный интеллект - это тренд, который интегрируют правительства и крупные технологические компании. ИИ становится геймчейнджером, как смартфоны или беспроводной интернет несколько лет назад.

В Минцифры мы также держим ИИ в фокусе и планируем внедрить его в ключевые государственные проекты и цифровые продукты. По прогнозам Международного валютного фонда, искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест во всем мире, поэтому лучше начать работать с ним уже сейчас. ИИ поможет оптимизировать работу и ускорить выполнение рутинных задач