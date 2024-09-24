Минцифры запустило безвозмездный курс по обучению пользованию ИИ - Федоров
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации Украины и Netpeak Group запустили бесплатный курс «От начинающего до эксперта в ИИ». Курс учит использовать ИИ для создания текстов, изображений и решения задач на реальных кейсах.
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Netpeak Group запустили бесплатный курс "От начинающего до эксперта в ИИ". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Вместе с Netpeak Group запустили бесплатный курс "От начинающего до эксперта в ИИ", на нем научитесь использовать ИИ, чтобы написать текст, создать изображение, решить математическую задачу и так далее. Обучение на курсе происходит на реальных кейсах - участники создают песни, пишут тексты, ухаживают за растениями и даже ремонтируют сломанные приборы с помощью искусственного интеллекта
Министр отметил, что искусственный интеллект - это тренд, который интегрируют правительства и крупные технологические компании. ИИ становится геймчейнджером, как смартфоны или беспроводной интернет несколько лет назад.
В Минцифры мы также держим ИИ в фокусе и планируем внедрить его в ключевые государственные проекты и цифровые продукты. По прогнозам Международного валютного фонда, искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест во всем мире, поэтому лучше начать работать с ним уже сейчас. ИИ поможет оптимизировать работу и ускорить выполнение рутинных задач
Присоединиться к курсу можно по ссылке.
Напомним,
Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, которую разработал Центр инноваций Министерства обороны Украины. Такой результат достигается путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер.