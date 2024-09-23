Українські військові виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки штучному інтелекту - Міноборони
Київ • УНН
Міноборони України розробило ШІ-платформу Avengers, яка автоматично виявляє 12 тисяч одиниць ворожої техніки щотижня. Система аналізує відео з дронів та камер, інтегрована в DELTA та продовжує вдосконалюватися.
Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Як відзначили у відомстві, завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.
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