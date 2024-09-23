Украинские военные обнаруживают 12 тысяч целей еженедельно благодаря искусственному интеллекту - Минобороны
Киев • УНН
Минобороны Украины разработало ИИ-платформу Avengers, которая автоматически обнаруживает 12 тысяч единиц вражеской техники еженедельно. Система анализирует видео с дронов и камер, интегрирована в DELTA и продолжает совершенствоваться.
Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, которую разработал Центр инноваций Министерства обороны Украины. Такой результат достигается путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Как отметили в ведомстве, благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.
«Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, является уникальной в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники», - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных. Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, движущихся по грунтовым дорогам.
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