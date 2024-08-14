Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Вооруженные Силы Украины начали использовать разведывательные дроны BAD.2 - известные как собаки-роботы - на Донецком направлении. По сообщению издания Bild, сейчас их около 30. УНН собрал имеющуюся характеристику собак-роботов и расскажет для каких задач их применяют.

Роботы BAD.2, разработанные британской компанией Brit Alliance, уже стали важным инструментом в современных военных конфликтах, в частности на передовой в Украине.

В мире современных технологий эти роботы отличаются своей компактностью и мощностью, что позволяет им выполнять разведывательные и тактические задачи в самых сложных условиях.

Благодаря скорости до 15 км/ч и возможности непрерывной работы до 5 часов без подзарядки, роботы BAD.2 демонстрируют высокую эффективность на поле боя, где способны преодолевать различные препятствия и выполнять миссии по разведке местности и обнаружению мин-ловушек.

Эти "собачки" оснащены камуфляжем от немецкой компании Concamo и системой беззвучного передвижения, что позволяет дронам оставаться незаметными.

По информации Bild, роботы BAD.2 активно используются украинскими военными в Донецкой области, где более 30 таких роботов уже выполняют свои задачи, доказывая свою надежность и эффективность в боевых условиях.

"Мы были обеспокоены участившимися сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможности более безопасного решения для разведзадач в зонах повышенного риска. Результаты впечатляющие. Наши собаки-роботы выполняют разведзадачи на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии", - сказал глава Brit Alliance Кайл Торберн в комментарии Bild.

Он отметил в комментарии, что это компактные, прочные и маневренные наземные дроны на четырех лапах, управляемые оператором. Они могут проникать в те места, куда не способны добраться воздушные дроны, например, внутрь зданий или в окопы противника. Оснащенные видеокамерами, эти роботизированные "собаки" выполняют разведку местности, обнаруживают мины и отслеживают передвижения российских войск, что существенно снижает риски для украинских разведчиков.

Стоимость одного такого робота варьируется от 4 до 8 тысяч евро, в зависимости от модификации, что является оправданной инвестицией, учитывая те возможности, которые они предоставляют военным.

Первыми такую разработку начали использовать бойцы 28-й отдельной механизированной бригады.

Великобритания также активно работает над развитием новых типов боевых дронов, включая проекты по созданию роев дронов, которые могут действовать совместно и выполнять сложные задачи.

Напомним

Бойцы Сил обороны Украины активно применяют на фронте собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance. Такие дроны прекрасно справляются с разведкой, тем самым сохраняют жизнь разведчикам.