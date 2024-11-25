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«Можем поражать цели на 2000 км": разведчики рассказали о новых дронах украинского производства

Киев  •  УНН

 • 4350 просмотра

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Главное управление разведки рассказало об этапах подготовки дальнобойных БПЛА украинского производства. Каждый дрон несет 75 кг взрывчатки и способен поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Дроны, которые бьют на тысячи километров - в ГУР рассказали о некоторых этапах подготовки и осуществления вылета дальнобойных БПЛА.

Передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Главное управление разведки Минобороны приоткрыло завесу относительно этапов подготовки дронов, которые способны атаковать военные объекты агрессора. 

Как указано в рассказе специалистов ГУР, подготовка пристрелов проводится в несколько этапов.

Прежде всего мы анализируем цели, возможность долета к ним, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага, чтобы найти коридоры, как пройти.

- рассказывает командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.
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Для того, чтобы достичь целей, нужно задействовать много ресурсов, спланировать операцию и нанести удар.

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В течение полномасштабного российского вторжения в Украину применение ударных дронов претерпело серьезные изменения.

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Отмечается, что с каждым разом - противодействие сильнее. 

Мы учимся, противник тоже учится.

В сюжете показано, что стая дронов готова к взлету, причем в каждом - по 75 килограммов взрывчатки.

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«Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и те, что были до них. Мы можем видеть динамику - сейчас мы можем поражать цели на 2000 км», - говорится в рассказе.

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Сейчас видим, даже теми средствами, которые есть, - достигаем результатов

 - говорит командир. 

В то же время, специалист добавляет, что «можем представить», если бы «средства 21 века», которые уже есть, но были бы еще в необходимом количестве - то «с теми навыками, которые уже приобрели, мы были бы на несколько порядков эффективнее». 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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