«Можем поражать цели на 2000 км": разведчики рассказали о новых дронах украинского производства
Киев • УНН
Главное управление разведки рассказало об этапах подготовки дальнобойных БПЛА украинского производства. Каждый дрон несет 75 кг взрывчатки и способен поражать цели на расстоянии до 2000 км.
Дроны, которые бьют на тысячи километров - в ГУР рассказали о некоторых этапах подготовки и осуществления вылета дальнобойных БПЛА.
Передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Главное управление разведки Минобороны приоткрыло завесу относительно этапов подготовки дронов, которые способны атаковать военные объекты агрессора.
Как указано в рассказе специалистов ГУР, подготовка пристрелов проводится в несколько этапов.
Прежде всего мы анализируем цели, возможность долета к ним, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага, чтобы найти коридоры, как пройти.
Для того, чтобы достичь целей, нужно задействовать много ресурсов, спланировать операцию и нанести удар.
В течение полномасштабного российского вторжения в Украину применение ударных дронов претерпело серьезные изменения.
Отмечается, что с каждым разом - противодействие сильнее.
Мы учимся, противник тоже учится.
В сюжете показано, что стая дронов готова к взлету, причем в каждом - по 75 килограммов взрывчатки.
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«Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и те, что были до них. Мы можем видеть динамику - сейчас мы можем поражать цели на 2000 км», - говорится в рассказе.
Сейчас видим, даже теми средствами, которые есть, - достигаем результатов
В то же время, специалист добавляет, что «можем представить», если бы «средства 21 века», которые уже есть, но были бы еще в необходимом количестве - то «с теми навыками, которые уже приобрели, мы были бы на несколько порядков эффективнее».
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