ЕС собирается давить на Китай относительно дронов для россии, предупреждает о "последствиях" - Politico

ЕС будет давить на Пекин, требуя ответа в связи с сообщениями о том, что китайская компания производит военные беспилотники для использования в войне россии против Украины, со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС в пятницу сообщило Politico, пишет УНН.

Детали

"Мы получили сообщение от источников в разведке о существовании завода в Китае, который производит беспилотники, поставляемые в россию", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Чиновник заявил, что ЕС должен определить, знал ли Пекин о деятельности фирмы и было ли производство беспилотников "прямым сотрудничеством в сфере военного оборудования между Китаем и россией".

"Если мы наконец подтвердим, что происходит передача беспилотников [из Китая в россию", то это будет иметь последствия", - добавил чиновник, отказавшись разъяснить, какими могут быть эти последствия.

Комментарии, появившиеся более чем через месяц после того, как Reuters впервые сообщило о заводе по производству беспилотников, намекают на ужесточение позиции в отношении Китая после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, отмечает издание.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал страны ЕС поддержать политику Трампа в отношении Китая.

"Производство китайских беспилотников должно стать главным пунктом повестки дня, когда европейские министры иностранных дел соберутся в Брюсселе на следующей неделе", сообщили три дипломата.

"Очевидно, нам придется очень внимательно посмотреть, отходит ли Китай от своей позиции нейтралитета в украинском конфликте, которую он публично занимал до сих пор", - сказал один дипломат ЕС.

Пекин утверждает, что он "не является стороной" российско-украинского конфликта.

Хотя официальные лица и дипломаты ЕС не разъяснили, какие действия могут быть предприняты, один из рассматриваемых вариантов - добавление большего количества китайских компаний в список фирм из третьих стран, на которые распространяются санкции ЕС, по словам второго дипломата ЕС.

ЕС может ввести санкции против Китая за поставки оружия россии для использования против Украины - СМИ

ЕС ранее уже вводил санкции против Ирана за производство оружия для россии, но не против Китая, отмечает издание. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что Брюссель будет придерживаться той же процедуры в отношении Китая, что и в отношении Ирана.

На вопрос о том, что ЕС необходимо выяснить, прежде чем идти на дальнейшие действия, чиновник ответил, что блок пытается определить, была ли продукция завода ориентирована на россию, поставлялись ли беспилотники в россию и знали ли китайские власти о деятельности фирмы.

Чиновник добавил, что "трудно поверить, что это было сделано без ведома".