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ЕС собирается давить на Китай относительно дронов для россии, предупреждает о "последствиях" - Politico

ЕС собирается давить на Китай относительно дронов для россии, предупреждает о "последствиях" - Politico

Киев  •  УНН

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ЕС расследует информацию о заводе в Китае, производящем беспилотники для российской армии. Европейский блок готов ввести санкции против Пекина, если факты подтвердятся.

ЕС будет давить на Пекин, требуя ответа в связи с сообщениями о том, что китайская компания производит военные беспилотники для использования в войне россии против Украины, со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС в пятницу сообщило Politico, пишет УНН.

Детали

"Мы получили сообщение от источников в разведке о существовании завода в Китае, который производит беспилотники, поставляемые в россию", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Чиновник заявил, что ЕС должен определить, знал ли Пекин о деятельности фирмы и было ли производство беспилотников "прямым сотрудничеством в сфере военного оборудования между Китаем и россией".

"Если мы наконец подтвердим, что происходит передача беспилотников [из Китая в россию", то это будет иметь последствия", - добавил чиновник, отказавшись разъяснить, какими могут быть эти последствия.

Комментарии, появившиеся более чем через месяц после того, как Reuters впервые сообщило о заводе по производству беспилотников, намекают на ужесточение позиции в отношении Китая после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, отмечает издание.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал страны ЕС поддержать политику Трампа в отношении Китая.

"Производство китайских беспилотников должно стать главным пунктом повестки дня, когда европейские министры иностранных дел соберутся в Брюсселе на следующей неделе", сообщили три дипломата.

"Очевидно, нам придется очень внимательно посмотреть, отходит ли Китай от своей позиции нейтралитета в украинском конфликте, которую он публично занимал до сих пор", - сказал один дипломат ЕС.

Пекин утверждает, что он "не является стороной" российско-украинского конфликта.

Хотя официальные лица и дипломаты ЕС не разъяснили, какие действия могут быть предприняты, один из рассматриваемых вариантов - добавление большего количества китайских компаний в список фирм из третьих стран, на которые распространяются санкции ЕС, по словам второго дипломата ЕС.

ЕС может ввести санкции против Китая за поставки оружия россии для использования против Украины - СМИ15 нояб. 2024, 18:06 • 25653 просмотра

ЕС ранее уже вводил санкции против Ирана за производство оружия для россии, но не против Китая, отмечает издание. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что Брюссель будет придерживаться той же процедуры в отношении Китая, что и в отношении Ирана.

На вопрос о том, что ЕС необходимо выяснить, прежде чем идти на дальнейшие действия, чиновник ответил, что блок пытается определить, была ли продукция завода ориентирована на россию, поставлялись ли беспилотники в россию и знали ли китайские власти о деятельности фирмы.

Чиновник добавил, что "трудно поверить, что это было сделано без ведома".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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