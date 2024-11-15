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ЕС может ввести санкции против Китая за поставки оружия россии для использования против Украины - СМИ

ЕС может ввести санкции против Китая за поставки оружия россии для использования против Украины - СМИ

Киев  •  УНН

 • 498 просмотра

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС сообщил о доказательствах поставок китайского оружия россии для войны против Украины. ЕС рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, включая заморозку активов и запреты на въезд.

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Китая, поскольку эта страна впервые поставила в россию оружие для использования против Украины, передает УНН со ссылкой на F.A.Z.

Детали

Как сообщили три источника из F.A.Z. подтверждено, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель проинформировал государства ЕС о соответствующих выводах разведки перед встречей министров иностранных дел в следующий понедельник и призвал к последствиям. Доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "оказание летальной поддержки", заявил в пятницу высокопоставленный дипломат ЕС.

"Теперь нам следует рассмотреть весь набор инструментов", — сказал дипломат, — который есть в распоряжении ЕС, включая новые списки, которые приводят к запретам на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживанию активов и запретам на въезд. Но вам также необходимо напрямую поговорить с Китаем и дать им понять: "Вы всегда говорили, что хотите быть нейтральными. Вы не нейтральны". Китай также не привержен миру: "Вы кормите зверя". Другой источник сообщил, что реакция Европы зависит от того, как Китай отреагирует на выводы. Дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии.

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Источники не пожелали вдаваться в подробности выводов разведки. Однако высокопоставленный дипломат сослался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters. В конце сентября эксклюзивно сообщалось, что дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработало и испытало в Китае новый боевой беспилотник дальнего действия и хочет наладить там серийное производство для применения эти дроны в войне против Украины. Это было сделано при участии китайских экспертов.

Неясно, произошло ли это с ведома китайского правительства. Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что у них нет четких доказательств этого, и они связались по этому поводу с китайскими властями. Он добавил: "Трудно представить, чтобы что-то подобное произошло, и китайское правительство ничего об этом не знало".

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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