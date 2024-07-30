Украина пригласила Китай участвовать в по меньшей мере в промежуточных встречах, которые будут по пунктам Украинской формулы мира. Китайская сторона внимательно восприняла это предложение. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На переговорах обсуждалась достаточно подробно логика действий Украины после первого Саммита мира. Мы разъясняли китайской стороне, какие дальнейшие шаги Украины, в том числе промежуточные встречи, которые будут по пунктам Формулы мира - сказал Тихий.

По его словам, Китай пригласили участвовать в промежуточных встречах, которые будут по пунктам Украинской формулы мира.

На переговорах было уделено отдельное внимание дальнейшей логике событий, подробно разъяснили как будем двигаться ко второму Саммиту и пригласили Китай участвовать в как минимум в промежуточных встречах, которые состоятся. Так же приглашаем все страны, все миролюбивые страны, которые уважают Устав ООН, участвовать в этих промежуточных встречах. К процессу внедрения Формулы мира и Саммита мира можно присоединиться в любой момент. Подписание совместного коммюнике, участие во встречах - это чрезвычайно важно - рассказал Тихий.

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Он отметил, что ответ должна озвучивать китайская сторона.

Могу сказать, что они внимательно это предложение восприняли, но на этом пока остановлюсь и не будем дальше анонсировать. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация - сказал Тихий.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в КНР - Пекин подтвердил, что не будет поставлять оружие в РФ и поддерживает Украину.

Зеленский сообщал, что следующие шаги после первого Саммита мира заключаются в том, чтобы подготовить детальный план детальных шагов по каждому кризису, которые путинская война принесла в Украину, и это планируется сделать «в течение месяцев», чтобы вынести его на второй Саммит мира.

Зеленский считает, что представители россии должны быть на втором Саммите мира.