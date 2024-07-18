Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке ко Второму Саммиту мира, отметив, что рабочие группы вскоре начнут дискуссии по всем элементам Формулы мира, а другие группы присоединятся позже. Об этом он заявил во время инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.

Сейчас мы готовимся ко Второму Саммиту мира. Уже скоро рабочие группы начнут обсуждать все аспекты Формулы: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение военнопленных и возвращение депортированных лиц - говорит Зеленский.

Он добавил, что другие группы начнут работу позже.

Также Президент Украины обратился к лидерам стран, чтобы они убеждали партнеров присоединиться к Саммиту.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо организовать второй Саммит мира в этом году, который станет решающим. Для этого Украине нужна поддержка от США.