Зеленський хоче винести на другий Саміт миру детальний план кроків по кожній з принесених війною криз

Наступні кроки після першого Саміту миру полягають у тому, щоб підготувати детальний план детальних кроків по кожній кризі, які путінська війна принесла в Україну, і це планується зробити "протягом місяців", аби винести його другий Саміт миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам по прибуттю на засідання Євроради у Брюсселі, пише УНН.

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"У нас є дуже зрозумілий спосіб, як це зробити, і ми запропонували всім лідерам приїхати на перший саміт. Було дуже важко мати таку велику кількість країн з різних континентів. Тепер нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки – це спланувати і мати детальний план детальних кроків по кожній кризі, що ця війна путіна принесла на нашу землю. І ми повинні знайти і підготувати цей план і викласти цей план на стіл протягом місяців", - вказав Зеленський на запитання, які його вимоги щодо мирних переговорів.

Президент наголосив, що "у нас не надто багато часу, тому що у нас багато поранених і загиблих людей на полі бою та серед цивільних". "Тому ми не хочемо, щоб ця війна була роками", - зазначив Зеленський.

"Ось чому ми хочемо підготувати цей спільний план, винести його на другий саміт, другий Саміт миру", - повідомив Президент.

На запитання, чи "є якийсь запит, переговори з росією після саміту", Зеленський відповів: "Я не веду з ними жодного діалогу".

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