Зеленський хоче обговорити з лідерами ЄС наступні кроки на шляху до членства, вказує на терміновість обіцяної військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський по прибуттю на засідання Євроради у Брюсселі заявив, що хотів би обговорити з лідерами ЄС наступні кроки після старту переговорів про вступ України до блоку, а також термінові речі, як-от ППО, зауваживши, що дещо з того, про що домовлено, терміново потрібно на полі бою, пише УНН.

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"Перш за все, дякую вам і, звичайно, всім лідерам ЄС за такий історичний результат (щодо початку переговорів про вступ - ред.). Ми чекали цього довгий час... І всі, цивільні особи і, звичайно, наші герої на полі бою, ви знаєте, як ми хочемо бути в ЄС. Зараз ми бачимо цей сильний, історичний крок вперед. І велике дякую за цю підтримку та за такий результат - початок переговорів", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "це дуже важливо для всіх нас, для всієї України".

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"І, звичайно, ми маємо працювати над наступними кроками. Ви завжди говорите, що ми занадто швидкі, але нам (це) потрібно, тому ми обговоримо сьогодні з лідерами це, наші наступні кроки", - вказав Зеленський. - І, звичайно, термінові речі. ППО, це одне. І, звичайно, всі ці пакети, завдяки всім партнерам, те, що ми підписали або прийняли, але вони нам терміново потрібні на полі бою. Деякі ці військові пакети".

Також Глава держави висловив вдячність за рішення щодо російських заморожених активів, "які ми можемо використати та мати - ці 50 мільярдів євро". "Це дуже важливо", - вказав він.

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Зеленський торкнувся і питання санкцій.

"І ми почали обговорювати, я думаю, момент певних ризиків з деякими санкціями, що ми бачимо, особливо з деякими російськими олігархами, ви знаєте, що проти цих олігархів були введені санкції (...) І зараз ми бачимо ризик того, що деякі санкції будуть зняті. І тому я також хочу обговорити це з нашими партнерами", - зазначив він.

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"І я хочу обговорити з лідерами наш наступний крок (після інавгураційного Саміту миру - ред.) щодо підготовки до другого саміту", - повідомив Зеленський.

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