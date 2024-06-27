Президент Украины Владимир Зеленский по прибытию на заседание Евросовета в Брюсселе заявил, что хотел бы обсудить с лидерами ЕС следующие шаги после старта переговоров о вступлении Украины в блок, а также срочные вещи, такие как ПВО, отметив, что кое-что из того, о чем договорено, срочно нужно на поле боя, пишет УНН.

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"Прежде всего, спасибо вам и, конечно, всем лидерам ЕС за такой исторический результат (относительно начала переговоров о вступлении - ред.). Мы ждали этого долгое время... И все, гражданские лица и, конечно, наши герои на поле боя, вы знаете, как мы хотим быть в ЕС. Сейчас мы видим этот сильный, исторический шаг вперед. И большое спасибо за эту поддержку и за такой результат - начало переговоров", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "это очень важно для всех нас, для всей Украины".

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"И, конечно, мы должны работать над следующими шагами. Вы всегда говорите, что мы слишком быстрые, но нам (это) нужно, поэтому мы обсудим сегодня с лидерами это, наши следующие шаги, - указал Зеленский. - И, конечно, срочные вещи. ПВО, это одно. И, конечно, все эти пакеты, благодаря всем партнерам, то, что мы подписали или приняли, но они нам срочно нужны на поле боя. Некоторые эти военные пакеты".

Также Глава государства выразил благодарность за решение относительно российских замороженных активов, "которые мы можем использовать и иметь - эти 50 миллиардов евро". "Это очень важно", - указал он.

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Зеленский затронул и вопрос санкций.

"И мы начали обсуждать, я думаю, момент определенных рисков с некоторыми санкциями, что мы видим, особенно с некоторыми российскими олигархами, вы знаете, что против этих олигархов были введены санкции (...) И сейчас мы видим риск того, что некоторые санкции будут сняты. И поэтому я также хочу обсудить это с нашими партнерами", - отметил он.

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"И я хочу обсудить с лидерами наш следующий шаг (после инаугурационного Саммита мира - ред.) по подготовке ко второму саммиту", - сообщил Зеленский.

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