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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 19:52  •  9186 просмотра

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ЕС выделит 1,4 млрд евро из средств, полученных от замороженных российских активов, на предоставление Украине оружия, включая средства противовоздушной обороны, боеприпасы и поддержку украинской промышленности.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил договоренность стран Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины и первого транша объемом 1,4 млрд евро. Об этом говорится на сайте Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Боррель подтвердил, что в ЕС достигли договоренности по использованию доходов от российских активов в пользу Украины и первый транш составит 1,4 млрд евро.

Министры сегодня согласовали законодательные рамки по использованию доходов от замороженных российских активов на наполнение Европейского фонда мира

заявил он.

По его словам, эти средства начнут использовать в пользу Украины "в максимально оперативный способ".

1,4 млрд евро станут доступными в следующий месяц и еще 1 млрд - до конца года. Они будут предоставляться Украине на эти три цели - ПВО, боеприпасы, поддержка украинской промышленности

детализировал Жозеп Боррель.

Боррель также повторил, что в ЕС нашли способ обойти постоянные попытки Венгрии заблокировать решение.

Мы понимаем, что с юридической точки зрения, поскольку одна страна не участвовала в решении об использовании активов, она не может участвовать в принятии решения о том, на какие цели их направлять. Сейчас работа, которую нам еще предстоит сделать по Европейскому фонду мира, ускорится без этого блокирующего фактора. Лидеры будут говорить об этом на следующем саммите

сказал он.

Этим летом Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов - Домбровскис21 июня 2024, 16:45 • 32730 просмотров

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