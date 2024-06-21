Первый транш из доходов от замороженных российских активов размером 1,5 миллиарда евро поступит Украине до конца лета. Об этом заявил вице президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что в мае страны-члены Европейского союза согласились использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины.

По его словам, первый платеж в 1,5 миллиарда евро поступит Украине до "летних каникул". Следует заметить, что у европейских чиновников каникулы обычно начинаются в августе.

По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет доступно до 3 миллиардов евро, и мы ожидаем произвести первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро до летних каникул - заявил Домбровскис.

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Чиновник отметил, что международные партнеры сосредоточатся на том, что эти доходы были использованы на военную поддержку Украины.

Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку - - добавил вице-президент Европейской комиссии.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен, отвечая на критику решения G7 предоставить Киеву 50 миллиардов долларов, заявила, что использование поступлений от замороженных российских активов в поддержку Украины является законным.