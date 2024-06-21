Арестованные активы россии будут оставаться замороженными до полного возмещения убытков, причиненных Украине. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в эфире телемарафона, передает УНН.

"Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась. Огромный сдвиг и достижение то, что заявление прозвучало четко: обездвиженные активы и арестованные активы рф будут оставаться обездвиженными пока россия не компенсирует весь объем убытков. Это важный элемент для того, чтобы сработала идея с предоставлением Украине кредита", - отметил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он отмечает, что эти средства ЕС и G7 договорились сделать доступными для Украины доступными, уже в этом году.

Напомним

Лидеры страны "Группы семи" согласовали передачу Украине 50 миллиардов евро за счет процентов от замороженных российских средств.