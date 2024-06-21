Консультації щодо технічних деталей передачі Україні коштів із заморожених російських активів вже розпочалась – Пишний
Київ • УНН
Заарештовані активи росії залишатимуться замороженими до тих пір, поки росія повністю не компенсує Україні завдані збитки, про що заявив голова Національного банку України.
Арештовані активи росії залишатимуться замороженими до повного відшкодування збитків, завданих Україні. Про це заявив Голова Національного банку України Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Консультації щодо технічних деталей передачі Україні коштів з заморожених російських активів вже розпочалась. Величезне зрушення і досягнення те, що заява прозвучала чітко: знерухомлені активи і арештовані активи рф будуть залишатися знерухомленими допоки росія не компенсує увесь обсяг збитків. Це важливий елемент для того, щоб спрацювала ідея з наданням Україні кредиту", - зазначив Голова Національного банку України Андрій Пишний.
Він наголошує, що ці кошти ЄС та G7 домовились зробити доступними для України доступними, вже цього року.
Нагадаємо
Лідери країни "Групи семи" погодили передачу Україні 50 мільярдів євро коштом відсотків від заморожених російських коштів.