G7 нададуть Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених російських активів - міністр фінансів Німеччини
Київ • УНН
Країни G7 домовилися надати Україні 50 мільярдів євро коштом відсотків від заморожених російських коштів, про що повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Лідери країни "Групи семи" погодили передачу Україні 50 мільярдів євро коштом відсотків від заморожених російських коштів. Про це на своїй сторінці в X заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає УНН.
Деталі
За його словами, у G7 погодились, що використання відсотків від заморожених коштів рф - це розумний інструмент. Наразі партнери працюють над деталями.
Хороші новини від G7: Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо прибуток із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями
Нагадаємо
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що наразі у делегаціях "Групи семи" (G7) досягнуто "значного прогресу" щодо використання заморожених російських активів.
G7 розблокує $50 млрд російських активів для України12.06.24, 22:55 • 106454 перегляди