G7 предоставит Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных российских активов - министр финансов Германии

Лидеры страны "Группы семи" согласовали передачу Украине 50 миллиардов евро за счет процентов от замороженных российских средств. Об этом на своей странице в X заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает УНН.

Детали

По его словам, в G7 согласились, что использование процентов от замороженных средств рф - это разумный инструмент. Сейчас партнеры работают над деталями.

Хорошие новости от G7: Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем прибыль с замороженных активов - разумный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями - говорится в заметке.

Напомним

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что сейчас в делегациях "Группы семи" (G7) достигнут "значительный прогресс" по использованию замороженных российских активов.

G7 разблокирует $50 млрд российских активов для Украины