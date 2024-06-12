G7 разблокировали $50 млрд российских активов для помощи Украине. Об этом сообщил представитель Франции, передает «ДС» со ссылкой на AFP, передает УНН.

Детали

Лидеры G7 договорились разблокировать 50 миллиардов долларов для Украины до конца 2024 года" говорится в сообщении.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США на этой неделе объявят о ряде «эффективных новых санкций» и мер по экспортному контролю против России, а также о новых шагах, которые дадут возможность использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

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