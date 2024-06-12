G7 розблокує $50 млрд російських активів для України
Київ • УНН
Лідери G7 домовилися розблокувати 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для надання допомоги Україні до кінця 2024 року.
G7 розблокували $50 млрд російських активів для допомоги Україні. Про це повідомив представник Франції, передає "ДС" з посиланням на AFP, передає УНН.
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Лідери G7 домовилися розблокувати 50 мільярдів доларів для України до кінця 2024 року"
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