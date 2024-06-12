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На Сумщині спостерігається певне зменшення інтенсивності спроб заходу ДРГ рф

На Сумщині спостерігається певне зменшення інтенсивності спроб заходу ДРГ рф

Київ • УНН

 • 29700 перегляди

За словами речника Державної прикордонної служби України, останнім часом спостерігається певне зниження інтенсивності спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумської області.

На Сумському напрямку за останній час спостерігається певне зменшення інтенсивності спроб заходу ворожих ДРГ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

По кордону з російською федерацією. Продовжується ворогом дії по Харківщині – це в напрямках населеного пункту Липці та Вовчанськ щодо спроб просунутися в глиб території нашої країни. Але те, що фіксується на цих напрямках у рф немає достатніх сил для того, щоб вони могли досягнути своєї стратегічної цілі 

- сказав Демченко.

Демченко зазначив, що росія продовжує посилювати саме ці два напрямки своїми силами та засобами.

Варто розуміти, що ворог продовжує посилювати саме ці два напрямки своїми силами та засобами, але розуміючи підступність рф та бажання розтягнути Сили оборони нашої країни, ми маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках в межах Харківської області, а також і в межах Сумської, тому продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості

- розповів Демченко.

Він наголосив, що відбувається необхідна взаємодія між усіма складовими Сил оборони для того, щоб протидіяти ворогу.

По Сумському напрямку. За останній час бачимо певне навіть зменшення інтенсивності спроб заходу ворожих ДРГ, тому що раніше це було значно частіше, це могло бути по кілька разів на тиждень, зараз фактично за останній час таких спроб майже немає

- повідомив Демченко.

Зеленський про ситуацію на Сумщині: станом на ранок прапор рф у Рижівці знищено, присутності окупанта немає10.06.24, 11:45 • 23543 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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