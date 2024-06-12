На Сумщині спостерігається певне зменшення інтенсивності спроб заходу ДРГ рф

На Сумському напрямку за останній час спостерігається певне зменшення інтенсивності спроб заходу ворожих ДРГ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

По кордону з російською федерацією. Продовжується ворогом дії по Харківщині – це в напрямках населеного пункту Липці та Вовчанськ щодо спроб просунутися в глиб території нашої країни. Але те, що фіксується на цих напрямках у рф немає достатніх сил для того, щоб вони могли досягнути своєї стратегічної цілі

Демченко зазначив, що росія продовжує посилювати саме ці два напрямки своїми силами та засобами.

Варто розуміти, що ворог продовжує посилювати саме ці два напрямки своїми силами та засобами, але розуміючи підступність рф та бажання розтягнути Сили оборони нашої країни, ми маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках в межах Харківської області, а також і в межах Сумської, тому продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості

Він наголосив, що відбувається необхідна взаємодія між усіма складовими Сил оборони для того, щоб протидіяти ворогу.

По Сумському напрямку. За останній час бачимо певне навіть зменшення інтенсивності спроб заходу ворожих ДРГ, тому що раніше це було значно частіше, це могло бути по кілька разів на тиждень, зараз фактично за останній час таких спроб майже немає