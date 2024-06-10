Зеленський про ситуацію на Сумщині: станом на ранок прапор рф у Рижівці знищено, присутності окупанта немає
Київ • УНН
Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію на Сумщині, знищивши російський прапор у селі Рижівка. Присутності окупанта там станом на ранок 10 червня немає.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ повністю контролюють ситуацію на Сумщині. Станом на ранок 10 червня російський прапор у селі Рижівка знищено, присутності окупанта немає, повідомляє УНН.
Зеленський розповів, що почав день із доповіді головкома – з подробицями по всіх напрямках.
"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати.
Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - заявив Президент.
На Харківщині, за словами Зеленського, тривають українські контрударні дії. "Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати", - вказав голова держави.
За словами Президента, найбільш важка ситуація на Донеччині. "Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій", - запевнив Зеленський.
Також додав, що на Південних напрямках ситуація загалом без змін. Сили оборони продовжують посилювати позиції.
Доповнення
Раніше кадиров заявив, що сили рф окупували прикордонне село Рижівка, розташоване у Сумській області. Однак Голова Білопільської громади Сумської області Зарко заперечив захоплення села Рижівки ворогом.