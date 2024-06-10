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Зеленський про ситуацію на Сумщині: станом на ранок прапор рф у Рижівці знищено, присутності окупанта немає

Зеленський про ситуацію на Сумщині: станом на ранок прапор рф у Рижівці знищено, присутності окупанта немає

Київ • УНН

 • 23543 перегляди

Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію на Сумщині, знищивши російський прапор у селі Рижівка. Присутності окупанта там станом на ранок 10 червня немає.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ  повністю контролюють ситуацію на Сумщині. Станом на ранок 10 червня російський прапор у селі Рижівка знищено, присутності окупанта немає, повідомляє УНН.

Зеленський розповів, що почав день із доповіді головкома – з подробицями по всіх напрямках.

"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію.  Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати.

Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - заявив Президент. 

На Харківщині, за словами Зеленського, тривають українські контрударні дії. "Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати", - вказав голова держави. 

За словами Президента, найбільш важка ситуація на Донеччині. "Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій", - запевнив Зеленський. 

Також додав, що на Південних  напрямках  ситуація загалом без змін. Сили оборони продовжують посилювати позиції.

Доповнення 

Раніше кадиров заявив, що сили рф окупували прикордонне село Рижівка, розташоване у Сумській області. Однак Голова Білопільської громади Сумської області Зарко заперечив захоплення села Рижівки ворогом. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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