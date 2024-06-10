Зеленский о ситуации на Сумщине: по состоянию на утро флаг рф в Рыжевке уничтожен, присутствия оккупанта нет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на Сумщине. По состоянию на утро 10 июня российский флаг в селе Рыжевка уничтожен, присутствия оккупанта нет, сообщает УНН.

Зеленский рассказал, что начал день с доклада главкома - с подробностями по всем направлениям.

"Сумская область: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать.

Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", - заявил Президент.

На Харьковщине, по словам Зеленского, продолжаются украинские контрударные действия. "Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать", - указал глава государства.

По словам Президента, наиболее тяжелая ситуация в Донецкой области. "Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций", - заверил Зеленский.

Также добавил, что на южных направлениях ситуация в целом без изменений. Силы обороны продолжают усиливать позиции.

Дополнение

Ранее кадыров заявил, что силы рф оккупировали приграничное село Рыжевка, расположенное в Сумской области. Однако Председатель Белопольской общины Сумской области Зарко отрицает захват села Рыжевка врагом.