Зеленский о ситуации на Сумщине: по состоянию на утро флаг рф в Рыжевке уничтожен, присутствия оккупанта нет
Киев • УНН
Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию на Сумщине, уничтожив российский флаг в селе Рыжевка. Присутствия оккупанта там по состоянию на утро 10 июня нет.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на Сумщине. По состоянию на утро 10 июня российский флаг в селе Рыжевка уничтожен, присутствия оккупанта нет, сообщает УНН.
Зеленский рассказал, что начал день с доклада главкома - с подробностями по всем направлениям.
"Сумская область: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать.
Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", - заявил Президент.
На Харьковщине, по словам Зеленского, продолжаются украинские контрударные действия. "Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать", - указал глава государства.
По словам Президента, наиболее тяжелая ситуация в Донецкой области. "Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций", - заверил Зеленский.
Также добавил, что на южных направлениях ситуация в целом без изменений. Силы обороны продолжают усиливать позиции.
Дополнение
Ранее кадыров заявил, что силы рф оккупировали приграничное село Рыжевка, расположенное в Сумской области. Однако Председатель Белопольской общины Сумской области Зарко отрицает захват села Рыжевка врагом.
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