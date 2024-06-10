Війська ворога не контролюють село Рижівка на Сумщині - голова громади Зарко
Київ • УНН
Голова громадиБілопільської громади Сумської області Юрій Зарко заперечив повідомлення про те, що російські війська захопили село Рижівка.
Голова Білопільської громади Сумської області Зарко заперечив захоплення села Рижівки ворогом. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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За інформацією від голову Білопільської громади Юрія Зарко, у Рижівці на Сумщині немає ворожих військ.
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Раніше кадиров заявив, що сили рф окупували прикордонне село Рижівка, розташоване у Сумській області.
Ворожі війська заявляють, що зайняли прикордонне з село Рижівка на Сумщині10.06.24, 00:11 • 60714 переглядiв