Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  236994 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  162597 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  165559 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  144221 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  101861 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  85806 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  83728 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114599 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112718 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114157 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

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Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

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В Крыму прогремели взрывы-СМИ

В Крыму прогремели взрывы-СМИ

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Генштаб: на передовой произошло 73 боевых столкновения, на Покровском направлении ситуация напряженная

Генштаб: на передовой произошло 73 боевых столкновения, на Покровском направлении ситуация напряженная

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В Черновицкой области произошел пожар на предприятии площадью тысячу квадратных метров

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В Берлине на пропалестинской акции во время столкновений получили ранения 4 полицейских

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"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  190460 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  190711 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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7 июня 2024, 12:00  •  236994 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  186507 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  191519 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  195624 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  195604 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  182320 просмотра

Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

Председатель общины Белопольской общины Сумской области Юрий Зарко опроверг сообщения о том, что российские войска захватили село Рыжовка.

Война •   •  193 просмотра
Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

Ярослава Магучих завоевала " золото "и установила новый рекорд Европы в прыжках в высоту среди женщин на 2,01 м на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, а украинка Ирина Геращенко завоевала" бронзу " с результатом 1,95 м.

спорт •   •  566 просмотра
Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

В Крыму прогремели взрывы-СМИ

По сообщениям, на временно оккупированном РФ Крымском полуострове были зафиксированы взрывы.

Война •   •  2213 просмотра
В Крыму прогремели взрывы-СМИ

Генштаб: на передовой произошло 73 боевых столкновения, на Покровском направлении ситуация напряженная

Ситуация на Покровском направлении продолжает оставаться напряженной, с начала текущих суток произошло 27 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  2979 просмотра
Генштаб: на передовой произошло 73 боевых столкновения, на Покровском направлении ситуация напряженная

Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине

Согласно сообщениям российских СМИ, войска врага заявили, что заняли приграничное село Рыжовка в Сумской области Украины.

Война •   •  6255 просмотра
Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине

В части сумов из-за поломки оборудования произошло отключение электроэнергии

Часть города Сумы осталась без электричества и водоснабжения из-за аварии на оборудовании, но энергетики работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки.

Общество •   •  5711 просмотра
В части сумов из-за поломки оборудования произошло отключение электроэнергии

В Днепропетровской области работает по по разведывательному БпЛА

Воздушные силы Украины информируют о работе ПВО по разведывательному БпЛА на Днепропетровщине.

Война •   •  7618 просмотра
В Днепропетровской области работает по по разведывательному БпЛА

Пьяный водитель BMW совершил наезд на пешеходов в Одесской области

В Одесской области водитель BMW, который находился в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с другим автомобилем, сбил трех пешеходов.

Общество •   •  7487 просмотра
Пьяный водитель BMW совершил наезд на пешеходов в Одесской области

Враг 18 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 65 взрывов

В течение дня оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 65 взрывов.

Общество •   •  10465 просмотра
Враг 18 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 65 взрывов

Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

Президент Франции Макрон распустил парламент страны и объявил о проведении парламентских выборов 30 июня и 7 июля после неудовлетворительных результатов проевропейских партий на европейских выборах, сославшись на угрозу со стороны ультраправых националистических партий.

политика •   •  12449 просмотра
Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам