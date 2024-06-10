Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине

Вражеские силы заявили, что оккупировали приграничное село Рыжовка на Сумщине. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

кадыров утверждает, что российские войска зашли в приграничное село Рыжовка, расположенное в Сумской области.

Однако, официальных комментариев с украинского военного командования пока не поступало.

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