Ворожі війська заявляють, що зайняли прикордонне з село Рижівка на Сумщині
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, війська ворога заявили, що зайняли прикордонне село Рижівка в Сумській області України.
Ворожі сили заявили, що окупували прикордонне село Рижівка на Сумщині. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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кадиров стверджує, що російські війська зайшли у прикордонне село Рижівка, розташоване у Сумській області.
Проте, офіційних коментарів з українського військового командування наразі не надходило.
рф окупувала села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене - DeepState13.05.24, 01:39 • 23147 переглядiв